США ввели санкції проти 33 китайських організацій

Мова йде про заборону експорту, реекспорту або передачі всередині країни предметів, що підпадають під санкції

Міністерство торгівлі США додало 33 китайських організації у санкційний список. Санкції введені через "репресії" та розробки "зброї масового ураження".

Так, першими під санкції потрапили китайські п ідприємства в Гонконгу і на Кайманових островах, які "становлять значний ризик для підтримки закупівель товарів військового використання в Китаї".

Введені обмеження будуть забороняти експорт, реекспорт чи передачу всередині країни предметів, що підпадають під дію санкцій.

Наступним у санкційний список був включений Інститут судової експертизи Міністерства громадської безпеки Китаю і 8 китайських юридичних осіб, які, на думку американської влади, "є співучасниками порушень прав людини та зловживань, вчинених в ході китайської кампанії репресій, масових незаконних затримань, примусової праці та високотехнологічного спостереження за уйгурами, етнічними казахами та іншими членами мусульманських меншин в Синьцзян-Уйгурському автономному районі".

Таким чином під санкції потрапили 33 організації.

Нагадаємо, раніше США пригрозили санкціями проти Китаю через порушення незалежності Гонконгу. Таку заяву було зроблено після того, як Пекін вирішив розглянути закон про національну безпеку Гонконгу.

Також РБК-Україна писало, що США ввели санкції проти китайської компанії Huawei. Влада Китаю закликали припинити "придушення компанії", а керівництво технологічного гіганта заявило, що бізнес Huawei "неминуче буде порушений".