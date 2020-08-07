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США ввели санкции против 11 чиновников Гонконга

Автор: Дмитрий Левицкий

Под американские санкции попала глава администрации Гонконга

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 7 августа, ввели санкции против 11 гонконгских чиновников за содействие в ограничении автономии Гонконга. Под санкции попала глава автономного региона Керри Лам.

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Об этом сообщает Министерство финансов США.

Так, за подрыв автономии Гонконга и ограничения свободы выражения мнений и собраний граждан Гонконга под санкции попали:

  • Керри Лам - глава администрации Гонконга;
  • Крис Тан - комиссар полиции Гонконга;
  • Стивен Ло - бывший комиссар Гонконга;
  • Джон Ли Качю - секретарь по госбезопасности Гонконга;
  • Тереза ​​Ченг - секретарь по вопросам юстиции Гонконга;
  • Эрик Цанг - секретарь по конституционным и материковых вопросам Гонконга;
  • Ся Баолун - директор Управления делами Гонконга;
  • Чжан Сяомин - заместитель директора Управления делами Гонконга;
  • Эрик Чан - генеральный секретарь Комитета по защите нацбезопасности Гонконга.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Гонконга, и мы будем использовать наши инструменты и органы власти, чтобы преследовать тех, кто подрывает их автономию", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, ранее пакет санкций против Китая за ограничение автономии Гонконга принял Совет Евросоюза; ограничения, в частности, касаются экспорта оборудования и технологий, которые могут применяться для репрессий в Гонконге.

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