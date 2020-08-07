США ввели санкции против 11 чиновников Гонконга

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 7 августа, ввели санкции против 11 гонконгских чиновников за содействие в ограничении автономии Гонконга. Под санкции попала глава автономного региона Керри Лам.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Так, за подрыв автономии Гонконга и ограничения свободы выражения мнений и собраний граждан Гонконга под санкции попали:

Керри Лам - глава администрации Гонконга;

Крис Тан - комиссар полиции Гонконга;

Стивен Ло - бывший комиссар Гонконга;

Джон Ли Качю - секретарь по госбезопасности Гонконга;

Тереза ​​Ченг - секретарь по вопросам юстиции Гонконга;

Эрик Цанг - секретарь по конституционным и материковых вопросам Гонконга;

Ся Баолун - директор Управления делами Гонконга;

Чжан Сяомин - заместитель директора Управления делами Гонконга;

Эрик Чан - генеральный секретарь Комитета по защите нацбезопасности Гонконга.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Гонконга, и мы будем использовать наши инструменты и органы власти, чтобы преследовать тех, кто подрывает их автономию", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, ранее пакет санкций против Китая за ограничение автономии Гонконга принял Совет Евросоюза; ограничения, в частности, касаются экспорта оборудования и технологий, которые могут применяться для репрессий в Гонконге.