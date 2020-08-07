США ввели санкции против 11 чиновников Гонконга

Под американские санкции попала глава администрации Гонконга
Соединенные Штаты Америки в пятницу, 7 августа, ввели санкции против 11 гонконгских чиновников за содействие в ограничении автономии Гонконга. Под санкции попала глава автономного региона Керри Лам.
Об этом сообщает Министерство финансов США.
Так, за подрыв автономии Гонконга и ограничения свободы выражения мнений и собраний граждан Гонконга под санкции попали:
"Соединенные Штаты поддерживают народ Гонконга, и мы будем использовать наши инструменты и органы власти, чтобы преследовать тех, кто подрывает их автономию", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Напомним, ранее пакет санкций против Китая за ограничение автономии Гонконга принял Совет Евросоюза; ограничения, в частности, касаются экспорта оборудования и технологий, которые могут применяться для репрессий в Гонконге.