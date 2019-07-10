США ввели санкции в отношении троих руководителей "Хезболлы"

Госдепартамент США объявил о новых санкциях в отношении троих руководителей ливанской террористической группировки "Хезболла" за их роль в разрушении финансовой системы Ливана и за продвижение интересов Ирана в ливанской политике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что в санкционном списке, согласно сообщению на сайте Госдепартамента - депутаты ливанского парламента Амин Шерри и Мухаммад Хасан Рад, а также Вафик Сафа. Министерство финансов США впервые ввело санкции в отношении ливанских парламентариев, связанных с "Хезболлой", которую Соединенные Штаты считают террористической организацией.

По ее словам официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус, "эти чиновники пользовались своим положением для незаконной контрабанды товаров в Ливан, подрывая работу ливанских финансовых организаций, для оказания помощи "Хезболле” и помогая руководителям и финансистам “Хезболлы” избегать санкций США".

Санкции в отношении Шерри, Рада и Сафы были введены в рамках усилий США по противостоянию "развращающего влияния" "Хезболлы" на Ливан. Шиитская террористическая группировка, контролирующая ливанский парламент после выборов 2018 года, пользуется поддержкой Тегерана.

Ранее госсекретарь Майк Помпео пригрозил новыми санкциями США против Ирана, в случае, если Тегеран продолжит обогащать уран и не вернется к соблюдению его лимитов, установленных ядерным соглашением.

РБК-Украина писало, что министерство финансов США ввело санкции против кубинской государственной компании Cubametales за импорт нефти из Венесуэлы.