США ввели санкції відносно трьох керівників "Хезболли"

Держдепартамент США оголосив про нові санкції відносно трьох керівників ліванського терористичного угруповання "Хезболла" за їх роль у руйнації фінансової системи Лівану і за просування інтересів Ірану в ліванській політиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що в списку санкцій, згідно з повідомленням на сайті Держдепартаменту - депутати ліванського парламенту Амін Шеррі і Мухаммед Хасан Радий, а також Вафік Сафа. Міністерство фінансів США вперше ввів санкції щодо ліванських парламентарів, пов'язаних з "Хезболлою", яку сша вважають терористичною організацією.

За її словами офіційного представника Держдепартаменту Морган Ортагус, "ці чиновники користувалися своїм становищем для незаконної контрабанди товарів в Ліван, підриваючи роботу ліванських фінансових організацій, для надання допомоги "Хезболла" і допомагаючи керівникам і фінансистам "Хезболли" уникати санкцій США".

Санкції щодо Шеррі, Рада і Сафы були введені в рамках зусиль США щодо протистояння "развращающего впливу" "Хезболли" на Ліван. Шиїтська терористична угруповання, контролює ліванський парламент після виборів 2018 року, користується підтримкою Тегерана.

Раніше держсекретар Майк Помпео пригрозив новими санкціями США проти Ірану, у випадку, якщо Тегеран продовжить збагачувати уран і не повернеться до дотримання його лімітів, встановлених ядерних угодою.

РБК-Україна писало, що міністерство фінансів США ввело санкції проти кубинської державної компанії Cubametales за імпорт нафти з Венесуели.