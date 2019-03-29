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В Сенат внесли законопроект о запрете на поставку Турции истребителей F-35

Новости » Политика    29.03.2019 - 05:24
В Сенат внесли законопроект о запрете на поставку Турции истребителей F-35
Фото: истребитель F-35 (aviationtoday.com)

Сенаторы считают, что Турция должна отказаться от сделки с Россией по C-400

Группа американских конгрессменов США внесла в Сенат законопроект о запрете на поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции, если она не откажется от покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщает The Hill.

Как сообщает издание, данный проект разработали четыре сенатора - два демократа и два республиканца.

Согласно документу, американские власти должны убедиться, что Турция отказалась от приобретения С-400 перед поставкой ей F-35.

Один из авторов проекта, республиканец Джеймс Лэнкфорд заявил, что считает Турцию важным союзником и партнером НАТО.

"Речь идет о том, что Турция будет стремиться к тесному сотрудничеству в обороне с Россией, авторитарный правитель которой хочет подорвать интересы НАТО и США на каждом шагу", - заявил он.

Турция хочет приобрести 100 американских истребителей пятого поколения F-35.

Напомним, ранее исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс пригрозил Турции "серьезными последствиями"   в отношениях с  США в том случае, если она закупит российские зенитные ракетные системы С-400. 

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