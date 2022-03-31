США ввели новые санкции против российских лиц, которые связаны с киберактивностью: список

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против физических и юридических лиц России. На этот же раз ограничения коснулись тех, кто связан с киберактивностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Кто из юридических лиц попал в список санкций:

Санкции коснулись 13 человек и 21 предприятие.

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