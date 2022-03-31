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США ввели новые санкции против российских лиц, которые связаны с киберактивностью: список

Фото: США ввели новые санкции против российских лиц, которые связаны с киберактивностью (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против физических и юридических лиц России. На этот же раз ограничения коснулись тех, кто связан с киберактивностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Санкции коснулись 13 человек и 21 предприятие.

Кто из физических лиц попал в список санкций:

  • Бернова Евгения Владимировна;
  • Бобков Сергей Алексеевич;
  • Дубровский Вячеслав Юрьевич;
  • Гладких Евгений Викторович;
  • Гринин Евгений Александрович;
  • Кругово Антон Алексеевич;
  • Рисованный Константин Васильевич;
  • Николаева Ирина Викторовна;
  • Подгорнова Евгения Александровна;
  • Соболев Никита Александрович;
  • Топчи Тамара Александровна;
  • Ершов Сергей Александрович;
  • Захаров Андрей Георгиевич.

Кто из юридических лиц попал в список санкций:

  • Alexsong Pte Ltd;
  • АО "Вектор";
  • Djeco Group Holding LTD;
  • Invention Bridge;
  • JSC "Mikron";
  • MAJORY LLP;
  • MALBERG LTD Company;
  • MaltaRent LTD;
  • Molecular Electronics Research Institute;
  • ООО "Фотон ПРО";
  • ООО "НТЦ МЕТРОТЕК";
  • ООО Pumpkin House;
  • ООО "РОБИН ТРЕЙД";
  • ООО "Серния Инжиниринг";
  • ООО "Сертал';
  • PHOTON PRO LLP;
  • QuantLog Oy;
  • Sci Griber;
  • Sernia-film;
  • Т-Платформы.

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