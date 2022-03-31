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США запровадили нові санкції проти російських осіб, які пов'язані з кіберактивністю: список

Фото: США запровадили нові санкції проти російських осіб, які пов'язані з кіберактивністю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти фізичних й юридичних осіб Росії. Цього ж разу обмеження торкнулися тих, хто пов’язаний з кіберактивністю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

Санкції торкнулися 13 осіб й 21 підприємство.

Хто з фізичних осіб потрапив до списку санкцій:

  • Бернова Євгенія Володимирівна;
  • Бобков Сергій Олексійович;
  • Дубровський В'ячеслав Юрійович;
  • Гладких Євген Вікторович;
  • Грінін Євген Олександрович;
  • Кругово Антон Олексійович;
  • Мальований Костянтин Васильович;
  • Миколаєва Ірина Вікторівна;
  • Підгорнова Євгенія Олександрівна;
  • Соболєв Микита Олександрович;
  • Топчі Тамара Олександрівна;
  • Єршов Сергій Олександрович;
  • Захаров Андрій Георгійович.

Хто з юридичних осіб потрапив до списку санкцій:

  • Alexsong Pte Ltd;
  • АТ "НИИ "Вектор";
  • Djeco Group Holding LTD;
  • Invention Bridge;
  • JSC "Mikron";
  • MAJORY LLP;
  • MALBERG LTD Company;
  • MaltaRent LTD;
  • Molecular Electronics Research Institute;
  • ТОВ "Фотон ПРО";
  • ТОВ "НТЦ МЕТРОТЕК";
  • ТОВ Pumpkin House;
  • ТОВ "РОБИН ТРЕЙД";
  • ТОВ "Серния Инжиниринг";
  • ТОВ 'Сертал';
  • PHOTON PRO LLP;
  • QuantLog Oy;
  • Sci Griber;
  • Sernia-film;
  • Т-Платформы.

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