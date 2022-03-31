США запровадили нові санкції проти російських осіб, які пов'язані з кіберактивністю: список
Фото: США запровадили нові санкції проти російських осіб, які пов'язані з кіберактивністю (Getty Images)
Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти фізичних й юридичних осіб Росії. Цього ж разу обмеження торкнулися тих, хто пов’язаний з кіберактивністю.
Санкції торкнулися 13 осіб й 21 підприємство.
Хто з фізичних осіб потрапив до списку санкцій:
- Бернова Євгенія Володимирівна;
- Бобков Сергій Олексійович;
- Дубровський В'ячеслав Юрійович;
- Гладких Євген Вікторович;
- Грінін Євген Олександрович;
- Кругово Антон Олексійович;
- Мальований Костянтин Васильович;
- Миколаєва Ірина Вікторівна;
- Підгорнова Євгенія Олександрівна;
- Соболєв Микита Олександрович;
- Топчі Тамара Олександрівна;
- Єршов Сергій Олександрович;
- Захаров Андрій Георгійович.
Хто з юридичних осіб потрапив до списку санкцій:
- Alexsong Pte Ltd;
- АТ "НИИ "Вектор";
- Djeco Group Holding LTD;
- Invention Bridge;
- JSC "Mikron";
- MAJORY LLP;
- MALBERG LTD Company;
- MaltaRent LTD;
- Molecular Electronics Research Institute;
- ТОВ "Фотон ПРО";
- ТОВ "НТЦ МЕТРОТЕК";
- ТОВ Pumpkin House;
- ТОВ "РОБИН ТРЕЙД";
- ТОВ "Серния Инжиниринг";
- ТОВ 'Сертал';
- PHOTON PRO LLP;
- QuantLog Oy;
- Sci Griber;
- Sernia-film;
- Т-Платформы.