ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США запровадили нові санкції проти російських осіб, які пов'язані з кіберактивністю: список

Новость на русском →
Четвер 31 березня 2022 17:51
США запровадили нові санкції проти російських осіб, які пов'язані з кіберактивністю: список Фото: США запровадили нові санкції проти російських осіб, які пов'язані з кіберактивністю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти фізичних й юридичних осіб Росії. Цього ж разу обмеження торкнулися тих, хто пов’язаний з кіберактивністю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

Санкції торкнулися 13 осіб й 21 підприємство.

Хто з фізичних осіб потрапив до списку санкцій:

  • Бернова Євгенія Володимирівна;
  • Бобков Сергій Олексійович;
  • Дубровський В'ячеслав Юрійович;
  • Гладких Євген Вікторович;
  • Грінін Євген Олександрович;
  • Кругово Антон Олексійович;
  • Мальований Костянтин Васильович;
  • Миколаєва Ірина Вікторівна;
  • Підгорнова Євгенія Олександрівна;
  • Соболєв Микита Олександрович;
  • Топчі Тамара Олександрівна;
  • Єршов Сергій Олександрович;
  • Захаров Андрій Георгійович.

Хто з юридичних осіб потрапив до списку санкцій:

  • Alexsong Pte Ltd;
  • АТ "НИИ "Вектор";
  • Djeco Group Holding LTD;
  • Invention Bridge;
  • JSC "Mikron";
  • MAJORY LLP;
  • MALBERG LTD Company;
  • MaltaRent LTD;
  • Molecular Electronics Research Institute;
  • ТОВ "Фотон ПРО";
  • ТОВ "НТЦ МЕТРОТЕК";
  • ТОВ Pumpkin House;
  • ТОВ "РОБИН ТРЕЙД";
  • ТОВ "Серния Инжиниринг";
  • ТОВ 'Сертал';
  • PHOTON PRO LLP;
  • QuantLog Oy;
  • Sci Griber;
  • Sernia-film;
  • Т-Платформы.

Війна Росії проти України триває тридцять шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Санкції
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну