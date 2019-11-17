США ввели новые санкции против Кубы

Белый дом добавил к санкционным спискам министра внутренних дел Кубы
Белый дом добавил к санкционным спискам министра внутренних дел Кубы за грубое нарушение прав человека на Кубе и в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.
Как отмечается, Департамент официально добавил к списку Хулио Сезара Гандарилью Бермеджо за участие в грубых нарушениях прав человека в Венесуэле.
"Согласно раздела 7031 (с) закона об бюджетные департаменты Государственного, внешнеполитического ведомства, является продолжением закона об ассигнованиях на 2020 год, Департамент официально добавил к списку Хулио Сезара Гандарилью Бермеджо, министра внутренних дел Кубы, за его участие в грубых нарушениях прав человека в Венесуэле", - говорится в сообщении.
Раздел 7031 (c) предусматривает, что в случаях, когда Государственный секретарь имеет проверенную информацию о том, что иностранные государственные служащие были причастны к масштабной коррупции или грубого нарушения прав человека, эти лица и их ближайшие члены семьи не имеют права на въезд Соединенные Штаты.
"Кроме преступлений в Венесуэле, которые стали основанием для этого решения, Министерство внутренних дел Кубы несет ответственность за содержание под стражей тысяч кубинских граждан и незаконное заключение на Кубе более ста политических заключенных. Чиновники министерства отвечающие за пытки политических диссидентов, а также убийство некоторых из этих лиц силовиками", - добавили в Государственном департаменте.
Напомним, 18 октября Министерство торговли США ввело санкции в отношении Кубы в связи с нарушениями прав человека и поддержкой Гаваной режима Мадуро.
РБК-Украина сообщало, что 27 сентября Соединенные Штаты заявили, что продолжат вести политику санкций против Кубы связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека.