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США расширили санкции против Венесуэлы

Новости » В мире     05.11.2019 - 17:59
США расширили санкции против Венесуэлы
Фото: Минфин США (flickr.com)

Вашингтон ввел санкции против пяти граждан Венесуэлы

Соединенные Штаты расширили санкционный список по Венесуэле, включив в него пятерых граждан страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что таким образом США усиливают давление на правительство президента Николаса Мадуро.

Вашингтон признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом страны и использует экономические санкции в отношении правительства Венесуэлы и его государственной нефтяной фирмы, чтобы заставить Мадуро уйти в отставку.

Напомним, 26 октября США приостановили рейсы в аэропорты Кубы, за исключением Гаваны, для предотвращения получения прибыли кубинским режимом от поездок граждан США. Авиакомпаниям США дали 45 дней, чтобы отменить все запланированные рейсы.

18 октября Министерство торговли США ввело санкции в отношении Кубы в связи с нарушениями прав человека и поддержкой Гаваной режима Мадуро.

РБК-Украина также сообщило, что 27 сентября Соединенные Штаты заявили, что продолжат вести политику санкций против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека.

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