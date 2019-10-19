ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США ввели новые санкции против Кубы

Новости » В мире    19.10.2019 - 04:49
США ввели новые санкции против Кубы
Фото: Минфин США (flickr.com)

США отзовут действующие лицензии на авиалайнеры, переданные в лизинг кубинским государственным компаниям

Министерство торговли США ввело новые санкции в отношении Кубы в связи с нарушениями прав человека и поддержкой Гаваной режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении министерства говорится, что новые санкции ограничат доступ Кубы к коммерческим самолетам с помощью отзыва действующих лицензий на авиалайнеры, переданные в лизинг кубинским государственным компаниям. Также они заблокируют возможность будущих сделок с Гаваной.

США также расширили санкционные списки товаров, запрещенных к поставке на Кубу, добавив в них товары с американскими комплектующими.

"Это действие Министерства торговли посылает еще один четкий сигнал кубинскому режиму, что они должны немедленно прекратить свое разрушительное поведение дома и за рубежом", - заявил в заявлении министр торговли США Уилбур Росс.

Напомним, 27 сентября Соединенные Штаты заявили, что продолжат вести политику санкций против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека

Также РБК-Украина сообщало, что Национальная ассамблея Кубы избрала Мигеля Диас-Канеля Бермудеса президентом республики на следующие пять лет.

Евросоюз пригрозил США ответными санкциями США не будут вводить новые санкции против Турции
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКубаСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь