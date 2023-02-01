UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США ввели нові санкції проти Росії

Фото: США ввели нові санкції проти Росії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністерство фінансів США ввело нові санкції у відношенні держави-агресора Росії. У підсанкційний список потрапив ряд фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Мінфіну.

Повідомляється, що санкції було введено проти 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, котрі допомагали Росії ухилятись від попередніх санкцій.

"Відчайдушні спроби Росії використати проксі-серверів, щоб обійти санкції США, демонструють, що санкції значно ускладнили й здорожчали для російського військово-промислового комплексу відновлення постачання військової машини Путіна", - сказав заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

Відомо, що сьогоднішні санкції мають відношення до організацій в Болгарії, Ізраїлю, Кіпру, Латвії та Сінгапуру.

Санкції було введено проти брали участь у проектах, пов’язаних з обороноздатністю Росії. Вони використовували підставні компанії для того, щоб мати змогу оплачувати проекти, пов'язані з оборонною промисловістю РФ.

Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі США включило сім організацій з Ірану до свого "чорного списку" за сприяння Збройним силам Росії та її військово-промисловому комплексу.

Також ми писали, що Іран у майбутньому може понести відповідальність за причетність до військових злочинів проти України, оскільки забезпечує армії РФ дрони для ударів по цивільній інфраструктурі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати Америки