США ввели новые санкции против России

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении государства-агрессора России. В подсанкционный список попал ряд физических и юридических лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского Минфина.
Сообщается, что санкции были введены против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, которые помогали России уклоняться от предыдущих санкций.
"Отчаянные попытки России использовать прокси-серверов, чтобы обойти санкции США, демонстрируют, что санкции значительно усложнили и подорожали для российского военно-промышленного комплекса возобновление поставок военной машины Путина", - сказал замминистра финансов Уолли Адейемо.
Известно, что сегодняшние санкции имеют отношение к организациям в Болгарии, Израиле, Кипре, Латвии и Сингапуре.
Санкции были введены против участвовали в проектах, связанных с обороноспособностью России. Они использовали подставные компании для того, чтобы оплачивать проекты, связанные с оборонной промышленностью РФ.
Напомним, ранееМинистерство торговли США включило семь организаций из Ирана в свой "черный список" при содействии Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу.
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