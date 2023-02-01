США ввели новые санкции против России

Сообщается, что санкции были введены против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, которые помогали России уклоняться от предыдущих санкций.

"Отчаянные попытки России использовать прокси-серверов, чтобы обойти санкции США, демонстрируют, что санкции значительно усложнили и подорожали для российского военно-промышленного комплекса возобновление поставок военной машины Путина", - сказал замминистра финансов Уолли Адейемо.

Известно, что сегодняшние санкции имеют отношение к организациям в Болгарии, Израиле, Кипре, Латвии и Сингапуре.

Санкции были введены против участвовали в проектах, связанных с обороноспособностью России. Они использовали подставные компании для того, чтобы оплачивать проекты, связанные с оборонной промышленностью РФ.