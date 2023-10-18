США ввели нові санкції проти іранських виробників зброї

"Сполучені Штати вживають швидких і рішучих дій, спрямованих на фінансистів і посередників ХАМАС після жорстокої та безсовісної різанини мирних жителів Ізраїлю, включаючи дітей", - заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

За її словами, санкції введені зокрема для того, щоб позбавити ХАМАС доступу до озброєння.

Санкції стосуються крипто-бізнесу в Газі під назвою Buy Cash Money and Money Transfer Company, який надає послуги з переказу грошей і обміну віртуальної валюти, включаючи криптовалюту біткойн.

За словами Міністерства фінансів, ця фірма також використовувалась для переказу коштів іншими терористичними групами.

Також санкції введено проти компанії Shenzhen Jiasibo Technology Co., Ltd. (Shenzhen Jiasibo), яка розташована в Китаї.

До санкційного списку потрапили російське ТОВ "Центр технічного обслуговування "Дельта-Аеро", яке постачає гвинти та шини для свого літака Ан-14. Російське акціонерне товариство науково-виробниче підприємство "Аеросила", яке займається тренувальними польотами та випробуваннями установок для іранської фірми. Російське акціонерне товариство "Стар" яке має контракти на капітальний ремонт компонентів літака Ан-140.

Продовження ЄС "ракетного ембарго" для Ірану

Між тим варто відзначити, що вчора, 17 жовтня, в Раді Європейського союзу заявили про продовження ембарго на експорт для Ірану ракетного озброєння.

"Рада вирішила вжити необхідних заходів для збереження обмежувальних заходів у рамках режиму нерозповсюдження ЄС щодо Ірану", - вказується в релізі Ради Євросоюзу.

Брюссель пояснює рішення утриматися від зняття даних обмежень 18 жовтня 2023 року не виконанням Іраном своїх зобов'язань щодо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), про що повідомляло Міжнародне агентство з атомної енергії з 2019 року.

Так, Рада прийняла правові акти "для збереження позначень", які спочатку були введені ООН для фіз- та юросіб, які беруть участь у діяльності зі створення ядерних або балістичних ракет, або пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

"Рада також погодилася зберегти секторальні та індивідуальні заходи, що існують у рамках режиму санкцій ЄС, зокрема ті, які пов'язані з розповсюдженням ядерної зброї Ірану, а також ембарго на постачання зброї та ракет", - йдеться у заяві.

РФ хоче отримати іранські ракети

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) допустили можливість домовленості Росії та Ірану про передачу ракет. Це може статися після 18 жовтня, коли щодо Тегерана перестане діяти резолюція Радбезу ООН 2231, яка забороняє йому подібні угоди.

Також нещодавно директор ізраїльської розвідки Моссад Девід Барнеа заявив про те, що Іран має намір передати РФ ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed.

При цьому наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський на брифінгу з генсеком ООН Єнсом Столтенбергом заявив, що факти продажу іранських балістичних ракет Росії поки що не зафіксовані.

Зазначимо, що спікер Командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна заявив, що у разі отримання Росією іранських балістичних ракет та застосування їх для повітряних атак, для нашої країни це становитиме серйозну загрозу.

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