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США ввели експортні обмеження проти найбільшого у світі виробника титану з РФ

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 25 вересня, вирішили посилити санкції проти п'яти російських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал Федерального уряду США.

Зазначається, що Міністерство торгівлі США вирішило запровадити експортні обмеження щодо п'яти компаній із Росії.

Хто потрапив під обмеження

Бюро з питань промисловості та безпеки, що входить до структури Мінторгу США, вирішило запровадити додаткові обмеження проти таких компаній:

  • ТОВ "Девайс Консалтинг";
  • ТОВ "Грант Інструмент";
  • "СМТ Айлоджік";
  • "Стрелой";
  • ВСМПО-АВІСМА.

В уряді заявили, що ці організації діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Що відомо про ці компанії

"ВСМПО-АВІСМА" - виробник титану, корпорація виконує повний технологічний цикл - від переробки до випуску готових виробів, продукція корпорації, зокрема, йде на експорт. 

За інформацією Мінторгу, "ВСМПО-АВІСМА" займається випуском виробів для військової галузі Росії, і з нею пов'язаний критичний ризик перенаправлення американських оборонних технологій.

Ще чотири компанії, що потрапили під санкції, за твердженням Мінторгу, поставляли компоненти для безпілотників в інтересах Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії.

Обмеження ввели не тільки проти Росії

Також Міністерство торгівлі США вирішило ввести експортні обмеження щодо 23 організацій з інших країн по всьому світу.

Йдеться про юридичних осіб, які зареєстровані в Німеччині, Китаї, ОАЕ, Омані, Пакистані та Фінляндії. 

Санкції США проти Росії

Нещодавно США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна.

Пізніше Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти міжнародної мережі, яка допомагає Ірану виробляти безпілотники. Під обмеження потрапили компанії із Росії.

Також законодавці Сполучених Штатів Америки запропонували законопроєкт, у якому закликають розширити санкції проти Північної Кореї через її підтримку війни Російської Федерації.

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