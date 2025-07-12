США ввели безпрецедентні санкції проти президента Куби: подробиці

Державний департамент США оголосив про введення безпрецедентних візових санкцій проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля. Серед причин - порушення прав людини та придушення свободи вираження думок на Кубі.

Дане рішення було ухвалене у відповідь на жорстоке придушення протестів, які сколихнули острів у липні 2021 року.

Разом із президентом під обмеження потрапили і ключові представники влади. Йдеться про міністрів оборони та внутрішніх справ, які активно брали участь у придушенні масових акцій протесту.

Введені санкції включають заборону на в’їзд до США для згаданих осіб та заморожування їхніх активів у США.

Дане рішення являється черговим кроком у посиленні тиску на кубинський уряд з метою змусити його припинити репресії проти громадян і розпочати реальні реформи.

У Вашингтоні наголошують, що підтримують прагнення кубинського народу до свободи і демократії, а також закликають міжнародне співтовариство приєднатися до тиску на режим Діаса-Канеля.

Водночас у Гавані такі санкції розцінюють як втручання у внутрішні справи країни та намагання дестабілізувати ситуацію. Наразі невідомо, як саме відреагує кубинський уряд на ці жорсткі обмеження і чи призведуть вони до змін у політиці режиму.

Нагадаємо, що протести 2021 року стали наймасовішими за останні десятиліття на Кубі - люди вийшли на вулиці, вимагаючи покращення економічної ситуації, більшої свободи і реформ. У відповідь влада застосувала силу, затримуючи тисячі мирних демонстрантів, що викликало міжнародне засудження та різку реакцію з боку США.