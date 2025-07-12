США ввели беспрецедентные санкции против президента Кубы: подробности

Государственный департамент США объявил о введении беспрецедентных визовых санкций против президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Среди причин - нарушение прав человека и подавление свободы выражения мнений на Кубе.

Данное решение было принято в ответ на жестокое подавление протестов, которые всколыхнули остров в июле 2021 года.

Вместе с президентом под ограничения попали и ключевые представители власти. Речь идет о министрах обороны и внутренних дел, которые активно участвовали в подавлении массовых акций протеста.

Введенные санкции включают запрет на въезд в США для упомянутых лиц и замораживание их активов в США.

Данное решение является очередным шагом в усилении давления на кубинское правительство с целью заставить его прекратить репрессии против граждан и начать реальные реформы.

В Вашингтоне отмечают, что поддерживают стремление кубинского народа к свободе и демократии, а также призывают международное сообщество присоединиться к давлению на режим Диаса-Канеля.

В то же время в Гаване такие санкции расценивают как вмешательство во внутренние дела страны и попытки дестабилизировать ситуацию. Пока неизвестно, как именно отреагирует кубинское правительство на эти жесткие ограничения и приведут ли они к изменениям в политике режима.

Напомним, что протесты 2021 года стали самыми массовыми за последние десятилетия на Кубе - люди вышли на улицы, требуя улучшения экономической ситуации, большей свободы и реформ. В ответ власти применили силу, задерживая тысячи мирных демонстрантов, что вызвало международное осуждение и резкую реакцию со стороны США.