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США будут пускать в страну только вакцинированных иностранцев, - CNN

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Вашингтон, Понедельник 20 сентября 2021 17:25
США будут пускать в страну только вакцинированных иностранцев, - CNN Фото: США введут обязательную вакцинацию для въезжающих иностранцев (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США введут требование об обязательной вакцинации всех въезжающих в страну иностранцев. Кроме того, Вашингтон планирует ослабить ограничения на въезд из Британии и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, США потребуют, чтоб взрослые иностранцы, въезжающие в страну, были полностью привиты от коронавируса. Ожидается, что об этом Белый дом объявит в понедельник, 20 сентября.

Кроме того, собеседники издания сообщили о планах Вашингтона ослабить ограничения на въезд из Британии и ЕС. Ожидается, что смягчение начнет действовать с ноября.

Напомним, в конце августа ЕС вернул ограничения на въезд из США.

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