США будут пускать в страну только вакцинированных иностранцев, - CNN

США введут требование об обязательной вакцинации всех въезжающих в страну иностранцев. Кроме того, Вашингтон планирует ослабить ограничения на въезд из Британии и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным телеканала, США потребуют, чтоб взрослые иностранцы, въезжающие в страну, были полностью привиты от коронавируса. Ожидается, что об этом Белый дом объявит в понедельник, 20 сентября.

Кроме того, собеседники издания сообщили о планах Вашингтона ослабить ограничения на въезд из Британии и ЕС. Ожидается, что смягчение начнет действовать с ноября.