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ЕС вернул ограничения на въезд из США и еще пяти стран: список

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Брюссель, Понедельник 30 августа 2021 19:09
ЕС вернул ограничения на въезд из США и еще пяти стран: список Фото: ЕС вернул запрет на въезд из США и еще пяти стран (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз исключил США и еще пять стран из списка тех государств, невакцинированные жители которых могут путешествовать по территории объединения без дополнительных ограничений. В ЕС отметили, что перечень будет и далее регулярно пересматриваться в зависимости от ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Евросовета.

Кроме США, из списка также исключены:

  • Косово;
  • Израиль;
  • Черногория;
  • Ливан;
  • Северная Македония.

Отметим, Украина осталась в списке стран, для которых государства-члены ЕС должны с 30 августа 2021 года постепенно снимать ограничения на поездки.

Напомним, критерии для определения третьих стран были обновлены 20 мая и касаются эпидемиологической ситуации, а также ответа правительства государства на распространение коронавируса.

Согласно требованиям ЕС, чтобы попасть в список безопасных поездок, стране необходимо иметь менее чем 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения в течение двух недель.

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