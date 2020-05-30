США введут новые санкции против "Северного потока 2" на следующей неделе

Новые американские санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2" введут на следующей неделе. Санкции введут в понедельник сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин.

Об этом пишет Reuters.

"Ожидается, что санкции, которые должны были бы пройти через Конгресс и подписаться президентом Дональдом Трампом, будут введены в понедельник", - пишет издание.

Офисы сенаторов не отвечали на запросы о комментариях. Однако на этой неделе оба сенатора заявили, что они взвешивают санкции в отношении Nord Stream 2, поскольку Россия приближается к завершению проекта.

Отмечается, что Вашингтон выступил против проекта, который ослабил бы экономическую и политическую власть Путина над Европой.

Ранее американский посол Ричард Гренелл заявил о возможности введения новых санкций против России из-за строительства "Северного потока-2".

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль намерен достроить газопровод "Северный поток-2", несмотря на американские санкции.