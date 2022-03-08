США введут эмбарго на нефть, газ и уголь из России, - Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена во вторник, 8 марта, наложит запрет на импорт в США российских энергоносителей. США будут действовать без участия своих европейских союзников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщают источники, знакомые с этим вопросом, под запрет попадет российская нефть, сжиженный природный газ и уголь,

По словам другого источника, решение было принято после консультаций с европейскими союзниками, которые в большей степени, чем США, полагаются на российскую энергию.

Белый дом объявил во вторник, что президент Джо Байден "объявит о действиях по продолжению привлечения России к ответственности за неспровоцированную и неоправданную войну против Украины", но не уточнил меры.

По данным Управления энергетической информации США, российская нефть составила около 3% всех поставок сырой нефти, поступивших в США в прошлом году. В целом импорт российской нефти и нефтепродуктов составлял около 8% от общего объема импорта США.