США введуть ембарго на нафту, газ і вугілля з Росії, - Bloomberg
Адміністрація президента США Джо Байдена у вівторок, 8 березня, накладе заборону на імпорт в США російських енергоносіїв. США діятимуть без участі своїх європейських союзників
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомляють джерела, знайомі з цим питанням, під заборону потрапить російська нафта, скраплений природний газ і вугілля,
За словами іншого джерела, рішення було прийнято після консультацій з європейськими союзниками, які більшою мірою, ніж США, покладаються на російську енергію.
Білий дім оголосив у вівторок, що президент Джо Байден "оголосить про дії щодо продовження притягнення Росії до відповідальності за неспровоковану і невиправдану війну проти України", але не уточнив заходи.
За даними Управління енергетичної інформації США, російська нафта склала близько 3% всіх поставок сирої нафти, що надійшли в США минулого року. В цілому імпорт російської нафти і нафтопродуктів становив близько 8% від загального обсягу імпорту США.
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