У США вважають, що росіяни "могли переплутати" літак AZAL з дроном і збити його, - NBC News

Російські військові "могли помилково прийняти" літак "Азербайджанських авіаліній" за безпілотник. І тому вони його атакували за допомогою систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За їхніми словами, розвіддані свідчать, що солдати РФ прийняли літак за безпілотник, зокрема, через нестандартну схему польоту і висоту, на якій він летів. При цьому, за їхніми словами, розслідування ще триває.

Телеканал з посиланням на двох американських чиновників пише, що у США є розвіддані, що росіяни могли неправильно ідентифікувати азербайджанський пасажирський літак і збити його.

Падіння літака в Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня під казахстанським містом Актау впав пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній". Майже 40 людей загинули внаслідок авіакатастрофи, інших госпіталізували.

Літак летів із Баку до Грозного, але в столиці Чечні йому не дали здійснити посадку. У момент, коли літак перебував у районі Грозного, місто атакували дрони, а росіяни не закрили повітряний простір.

У підсумку літак підбили російські системи ППО. Після цього пілотам заборонили здійснити посадку на території Росії.

Як розповів бортпровідник літака, загалом він чув три гучні удари. Після цього в літаку пропав тиск.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.