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В США считают, что россияне "могли перепутать" самолет AZAL с дроном и сбить его, - NBC News

Пятница 27 декабря 2024 22:28
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В США считают, что россияне "могли перепутать" самолет AZAL с дроном и сбить его, - NBC News Фото: в Казахстане упал пассажирский самолет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные "могли ошибочно принять" самолет "Азербайджанских авиалиний" за беспилотник. И поэтому они его атаковали при помощи систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Телеканал со ссылкой на двух американских чиновников пишет, что у США есть разведданные, что россияне могли неправильно идентифицировать азербайджанский пассажирский самолет и сбить его.

По их словам, разведданные свидетельствуют, что солдаты РФ приняли самолет за беспилотник в том числе из-за нестандартной схемы полета и высоты, на которой он летел. При этом, по их словам, расследование еще продолжается.

Падение самолета в Казахстане

Напомним, 25 декабря под казахстанским городом Актау упал пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний". Почти 40 человек погибли в результате авиакатастрофы, остальных госпитализировали.

Самолет летел из Баку в Грозный, но в столице Чечни ему не дали совершить посадку. В момент, когда самолет находился в районе Грозного, город атаковали дроны, а россияне не закрыли воздушное пространство.

В итоге самолет подбили российские системы ПВО. После этого пилотам запретили совершить посадку на территории России.

Как рассказал бортпроводник самолета, всего он слышал три громких удара. После этого в самолете пропало давление.

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Российская Федерация Казахстан Чечня ПВО Азербайджан Авиакатастрофа
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