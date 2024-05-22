В США вважають, що "контркосмічна зброя" РФ може атакувати інші супутники

За словами представника USSPACECOM у розмові з журналістами, РФ "розгорнула цю нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, що й урядовий супутник США".

"Ми спостерігали номінальну активність і оцінюємо, що це, ймовірно, контркосмічна зброя, імовірно здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті", - сказав він.

Йдеться про розгорнення на низькій навколоземній орбіті щонайменше 9 супутників, у тому числі COSMOS 2576, що називають типом російського військового "інспекторського" космічного корабля. Ці супутники були виведені в космос російською ракетою-носієм "Союз", що стартувала з космодрому Плесецьк 16 травня.

"Таке поєднання військових і цивільних корисних навантажень було абсолютно несподіваним", - сказав представникам ЗМІ аналітик Барт Хендрікс.

Як розповів американський чиновник, знайомий з даними розвідки, служби США очікували запуску COSMOS 2576 і повідомили союзників про свою оцінку супутника перед його розгортанням у космосі.

У звіті розвідслужб Штатів зазначається, що COSMOS 2576 нагадував раніше розгорнуті Росією протикосмічні корисні навантаження з 2019 і 2022 років.

Станом на вівторок COSMOS 2576 не наближався до супутника США, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й супутник Національного розвідувального управління США NRO USA 314, запущений у квітні 2021 року.