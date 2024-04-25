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Росія наклала вето на резолюцію ООН щодо розміщення ядерної зброї в космосі

Четвер 25 квітня 2024 00:32
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Росія наклала вето на резолюцію ООН щодо розміщення ядерної зброї в космосі Фото: Росія, можливо, накладе вето на резолюцію ООН щодо розміщення ядерної зброї в космосі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Росія в середу 24 квітня наклала вето на резолюцію ООН, запропоновану Сполученими Штатами та Японією, яка закликає всі країни запобігти небезпечним перегонам ядерних озброєнь у космічному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН та AP News .

За цю резолюцію проголосувало 13 країн із 15. Росія виступила проти, а Китай утримався

Росія назвала цей захід політизованим і заявила, що він не зайшов досить далеко в забороні всіх видів зброї в космосі.

За словами ООН, резолюція закликала б усі країни не розробляти і не розміщувати ядерну зброю або іншу зброю масового знищення в космосі, заборонену міжнародним договором 1967 року, до якого входили США та Росія, та погодитися з необхідністю перевірки дотримання.

Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила після голосування, що за словами російського диктатора Володимира Путіна, Москва не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі, але вето країни показує, що уряд може щось приховувати.

Пізніше Путін заявив, що Москва не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі, заявивши, що країна лише розробила космічний потенціал, аналогічний американському.

Раніше ми писали, що КНДР провела навчання з ядерної контратаки . Південна Корея, у свою чергу, погрожувала Північній Кореї у разі його застосування.

До речі, президент Польщі Андрій Дуда заявив про готовність розмістити ядерну зброю у Польщі.

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