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В США считают, что "контркосмическое оружие" РФ может атаковать другие спутники

Иллюстративное фото: в США высказались об угрозе российского спутника на орбите (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Космическое командование США (USSPACECOM) допускает, что запущенный Россией на прошлой неделе спутник является оружием, способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя USSPACECOM в разговоре с журналистами, РФ "развернула это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США".

"Мы наблюдали номинальную активность и оцениваем, что это, вероятно, контркосмическое оружие, вероятно, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", - сказал он.

Речь идет о развертывании на низкой околоземной орбите не менее 9 спутников, в том числе COSMOS 2576, который называют типом российского военного "инспекторского" космического корабля. Эти спутники были выведены в космос российской ракетой-носителем "Союз", стартовавшей с космодрома Плесецк 16 мая.

"Такое сочетание военных и гражданских полезных нагрузок было совершенно неожиданным", - сказал представителям СМИ аналитик Барт Хендрикс.

Как рассказал американский чиновник, знакомый с данными разведки, службы США ожидали запуска COSMOS 2576 и сообщили союзникам о своей оценке спутника перед его развертыванием в космосе.

В отчете разведслужб Штатов отмечается, что COSMOS 2576 напоминал ранее развернутые Россией противокосмические полезные нагрузки с 2019 и 2022 годов.

По состоянию на вторник COSMOS 2576 не приближался к спутнику США, но космические аналитики заметили, что он находится в том же орбитальном кольце, что и спутник Национального разведывательного управления США NRO USA 314, запущенный в апреле 2021 года.

Напомним, ранее в Пентагоне выражали обеспокоенность из-за вето Москвы на резолюцию ООН против выведения ядерного оружия в космос.

Так, в Минобороны США допускают, что РФ может сделать низкую околоземную орбиту непригодной для использования.

Добавим, ранее сообщалось, что американское издание CNN узнало детали разработки Россией ядерного космического оружия и чем это может угрожать.

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