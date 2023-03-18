США вважають, що китайські боєприпаси використовувалися у війні проти України, - Kyodo

Сполучені Штати підтвердили, що китайські боєприпаси використовувалися на війні проти України. Також США підозрюють, що їх використали російські війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
"За словами джерел в адміністрації США, залишається незрозумілим, чи були боєприпаси поставлені Китаєм, додавши, що Вашингтон готовий вжити заходів, якщо буде підтверджено, що постачання здійснював Пекін", - йдеться у матеріалі.
Нещодавно представники США заявляли, що Китай розглядає можливість відправки зброї та боєприпасів до Росії.
Kyodo пише, що Сполучені Штати повідомили деяких своїх партнерів про підтвердження використання китайських боєприпасів. Уряд США визначив, що боєприпаси, виявлені в Україні, були зроблені в Китаї. Це вдалося зрозуміти вже після аналізу їхнього складу та інших факторів. Проте США не розкривають, які саме боєприпаси вони знайшли.
Нагадаємо, що китайські компанії, у тому числі пов'язані з урядом у Пекіні, відправили до РФ 1000 штурмових гвинтівок та іншого обладнання, яке може бути використане у військових цілях.
Також повідомлялось, що 2022 року Китай відправляв деталі для російських вертольотів військового призначення компанії в РФ, яка перебуває в списку санкцій США за причетність до війни проти України.
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