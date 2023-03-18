США считают, что китайские боеприпасы использовались в войне против Украины, - Kyodo

Соединенные Штаты подтвердили, что китайские боеприпасы использовались на войне против Украины. Также США подозревают, что они были использованы российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
"По словам источников в администрации США, остается непонятным, были ли боеприпасы поставлены Китаем, добавив, что Вашингтон готов принять меры, если будет подтверждено, что снабжение осуществлял Пекин", - говорится в материале.
Не так давно представители США заявляли, что Китай рассматривает возможность отправки оружия и боеприпасов в Россию.
Kyodo пишет, что Соединенные Штаты сообщили некоторым своим партнерам о подтверждении использования китайских боеприпасов. Правительство США определило, что боеприпасы, обнаруженные в Украине, были произведены в Китае. Это удалось понять уже после анализа их состава и других факторов. Однако США не раскрывают, какие боеприпасы они нашли.
Напомним, что китайские компании, в том числе связанные с правительством в Пекине, отправили в РФ 1000 штурмовых винтовок и другого оборудования, которое может быть использовано в военных целях.
Также сообщалось, что 2022 Китай отправлял детали для российских вертолетов военного назначения компании в РФ, которая находится в списке санкций США за причастность к войне против Украины.
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