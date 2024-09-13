США вважають "незначними" контрнаступальні дії РФ у Курській області

За даними джерел РБК-Україна, російський диктатор Володимир Путін нібито доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня. Але вони повинні зробити це не знімаючи сили з ключових ділянок в Україні.

У вівторок, 10 вересня, війська РФ почали проводити контратаки у Курській області.

Контрнаступальні дії РФ у Курській області відбуваються за українським планом, заявив президент Володимир Зеленський.

ISW пише, що залишається незрозумілим, чи достатньо у росіян військ, необхідних для витіснення ЗСУ з Курської області або захисту від нових контратак української армії.

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