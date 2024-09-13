США считают "незначительными" контрнаступательные действия РФ в Курской области

По данным источников РБК-Украина, российский диктатор Владимир Путин якобы поручил военно-политическому руководству освободить Курскую область до 1 октября. Но они должны сделать это, не снимая силы с ключевых участков в Украине.

Во вторник, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области.

Контратакующие действия РФ в Курской области происходят по украинскому плану, заявил президент Владимир Зеленский.

ISW пишет, что остается непонятным, достаточно ли у россиян войск, необходимых для вытеснения ВСУ из Курской области или защиты от новых контратак украинской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.