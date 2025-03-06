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США вважають "нежиттєздатною стратегією" продовження ізоляції Росії, - Келлог

Фото: Кіт Келлог, спецпредставник президента США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

США хочуть перезавантажити відносини з Росією. Вашингтон вважає, що продовження ізоляції країни-агресора нібито "нежиттєздатне".

Як передає РБК-Україна, про це під час виступу на заході Ради з міжнародних відносин заявив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог.

"У підході президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) до цієї війни є і ширша стратегія, заснована на усвідомленні того, що Сполученим Штатам необхідно перезавантажити відносини з Росією. У дипломатії важливо взаємодіяти і з союзниками, і з противниками", - зазначив Келлог.

Він розкритикував підхід попередньої американської адміністрації, яка не хотіла контактувати з росіянами і вели політику ізоляції РФ. Це нібито мало величезне значення для національної безпеки США.

"Продовження ізоляції та відсутність взаємодії з росіянами в міру продовження війни в Україні більше не є життєздатною або стійкою стратегією, і точно не є відповідальним підходом з дипломатичної точки зору для США", - додав спецпредставник президента США.

Перезавантаження відносин США і Росії

Нагадаємо, після приходу до влади Дональда Трампа США відновили контакти з Росією. Зокрема, Трамп уже проводив переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також американські та російські чиновники встигли провести кілька зустрічей на нейтральній території. Одна з них відбулася в Саудівській Аравії.

Учасники зустрічі, зокрема держсекретар США Марко Рубіо і глава МЗС РФ Сергій Лавров, домовилися продовжувати переговори з питання завершення війни Росії проти України.

При цьому Трамп посилює тиск на Україну. Він призупинив передачу українським захисникам військової допомоги, а також обмін розвідданими між країнами.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКіт КеллогВійна в Україні