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Не через хуситів: США втратили ще один винищувач у Червоному морі

Середа 07 травня 2025 07:30
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Не через хуситів: США втратили ще один винищувач у Червоному морі Фото: винищувач F/A-18 Super Hornet ВМС США (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Американський авіаносець USS Harry S. Truman втратив другий винищувач за тиждень. Цього разу причиною стала не атака хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що винищувач F/A-18 Super Hornet, який перебував на борту авіаносця зник у Червоному морі. Це вже другий подібний інцидент за трохи більше ніж тиждень.

Інцидент стався під час посадки на авіаносець. Попередньо відомо, що стався технічний збій, унаслідок чого пілот і офіцер зі систем озброєння були змушені катапультуватися. Обох військових підібрав рятувальний гелікоптер, вони залишилися живими та не зазнали суттєвих травм.

Винищувач упав у море. Його місцезнаходження наразі не встановлене. Триває офіційне розслідування обставин події.

Напередодні, у вівторок, 6 травня, бойовики-хусити з Ємену обстріляли USS Harry S. Truman. Обстріл відбувся незважаючи на оголошення про припинення вогню з боку президента США Дональда Трампа, зроблене за кілька годин до цього. Наразі невідомо, чи пов'язані ці два інциденти між собою.

Нагадаємо, 29 квітня інший винищувач F/A-18 впав за борт авіаносця під час крутого розвороту судна, що здійснювався для уникнення ворожого обстрілу.

Вартість одного F/A-18 Super Hornet становить понад 60 мільйонів доларів.

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