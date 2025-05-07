Не через хуситів: США втратили ще один винищувач у Червоному морі

Американський авіаносець USS Harry S. Truman втратив другий винищувач за тиждень. Цього разу причиною стала не атака хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що винищувач F/A-18 Super Hornet, який перебував на борту авіаносця зник у Червоному морі. Це вже другий подібний інцидент за трохи більше ніж тиждень.

Інцидент стався під час посадки на авіаносець. Попередньо відомо, що стався технічний збій, унаслідок чого пілот і офіцер зі систем озброєння були змушені катапультуватися. Обох військових підібрав рятувальний гелікоптер, вони залишилися живими та не зазнали суттєвих травм.

Винищувач упав у море. Його місцезнаходження наразі не встановлене. Триває офіційне розслідування обставин події.