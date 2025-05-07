Не из-за хуситов: США потеряли еще один истребитель в Красном море
Американский авианосец USS Harry S. Truman потерял второй истребитель за неделю. На этот раз причиной стала не атака хуситов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что истребитель F/A-18 Super Hornet, который находился на борту авианосца исчез в Красном море. Это уже второй подобный инцидент за чуть более чем неделю.
Инцидент произошел во время посадки на авианосец. Предварительно известно, что произошел технический сбой, в результате чего пилот и офицер по системам вооружения были вынуждены катапультироваться. Обоих военных подобрал спасательный вертолет, они остались живы и не получили существенных травм.
Истребитель упал в море. Его местонахождение пока не установлено. Продолжается официальное расследование обстоятельств происшествия.
Накануне, во вторник, 6 мая, боевики-хуситы из Йемена обстреляли USS Harry S. Truman. Обстрел произошел несмотря на объявление о прекращении огня со стороны президента США Дональда Трампа, сделанное за несколько часов до этого. Пока неизвестно, связаны ли эти два инцидента между собой.
Напомним, 29 апреля другой истребитель F/A-18 упал за борт авианосца во время крутого разворота судна, который осуществлялся во избежание вражеского обстрела.
Стоимость одного F/A-18 Super Hornet составляет более 60 миллионов долларов.
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