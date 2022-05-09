США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о введении ленд-лиза для Украины. Это ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на представителя Белого дома.
Во время Второй мировой войны, ленд-лиз был системой, которая предусматривала оказание материальной помощи европейским союзникам от США. Закон впервые был принят еще в марте 1941 года, когда война в Европе уже длилась почти полтора года.
Штаты частично или же на безвозмездной основе передавали союзникам:
В свое время ленд-лиз сыграл важную роль в борьбе с нацизмом.
Законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине был принят еще в апреле обеими палатами Конгресса США. Уже 6 апреля, Сенат поддержал документ. Палата представителей, в свою очередь, проголосовала за него 28 апреля.
После подписи закона, президент США Джо Байден получит расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине различных товаров для ее дальнейшей обороны от российской агрессии. Ленд-лиз обеспечит ускоренную поставку вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на странице в Twitter отреагировал на одобрение закона о ленд-лизе для Украины.
"Благодарны Байдену и народу США за мощную поддержку. Нашим защитникам как можно скорее нужно оружие. Эффективное. Мощное. Современное. Победим!", - заявил он.
На подписание ленд-лиза отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он назвал это историческим шагом.
"Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", - подчеркнул глава государства в Twitter.
Напомним, Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины. По его словам, наша страна получит артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.
Как отмечал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, после того, как ленд-лиз станет реальностью для Украины, России стоит ожидать введения эмбарго на ее нефть.
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