UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент США Джо Байден подписал закон о введении ленд-лиза для Украины. Это ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на представителя Белого дома.

Что такое ленд-лиз

Во время Второй мировой войны, ленд-лиз был системой, которая предусматривала оказание материальной помощи европейским союзникам от США. Закон впервые был принят еще в марте 1941 года, когда война в Европе уже длилась почти полтора года.

Штаты частично или же на безвозмездной основе передавали союзникам:

  • боеприпасы;
  • технику;
  • продовольствие;
  • стратегическое сырье, в том же числе и нефтепродукты.

В свое время ленд-лиз сыграл важную роль в борьбе с нацизмом.

Почему ленд-лиз является важным для Украины

Законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине был принят еще в апреле обеими палатами Конгресса США. Уже 6 апреля, Сенат поддержал документ. Палата представителей, в свою очередь, проголосовала за него 28 апреля.

После подписи закона, президент США Джо Байден получит расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине различных товаров для ее дальнейшей обороны от российской агрессии. Ленд-лиз обеспечит ускоренную поставку вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Реакция Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на странице в Twitter отреагировал на одобрение закона о ленд-лизе для Украины.

"Благодарны Байдену и народу США за мощную поддержку. Нашим защитникам как можно скорее нужно оружие. Эффективное. Мощное. Современное. Победим!", - заявил он.

На подписание ленд-лиза отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он назвал это историческим шагом.

"Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", - подчеркнул глава государства в Twitter.

Напомним, Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины. По его словам, наша страна получит артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.

Как отмечал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, после того, как ленд-лиз станет реальностью для Украины, России стоит ожидать введения эмбарго на ее нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф Байден