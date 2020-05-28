В США вспыхнули протесты после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва

В американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) в результате массовых протестов был застрелен один человек, полиция задержала подозреваемого. Протесты в штате начались после того, как 25 мая полицейские провели жестокое задержание 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, после чего тот умер.

Об этом сообщает CBS.Minnesota.

Так, в ночь на 28 мая в полицию Миннеаполиса поступило сообщении о выстрелах на пересечении улиц Лейк-стрит и Блумингтон-авеню. По прибытию правоохранители обнаружили мужчину в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением. Он скончался после того, как был доставлен в больницу. В результате был задержан один подозреваемый в убийстве.

Отметим, беспорядки в Миннеаполисе продолжаются с понедельника, после инцидента с убийством Джорджа Флойда. Как говорится в отчете полицейских, Флойд оказал сопротивление после того, как его на машине остановили правоохранители.

На видео, которые были опубликованы в сети, видно как один из полицейских применяет удушающий прием к задержанному, поставив ему колено на шею. Во время задержания Флойд говорил, что не может дышать и просил его не убивать. В результате его в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

Согласно данным полиции, Флойд умер в результате несчастного медицинского случая при взаимодействии с полицией. Все четверо полицейских, участвовавших в задержании, были уволены со службы. Дело начало расследовать ФБР.

Фото: протесты в Миннеаполисе (twitter.com/colocha.rachel)

Подобный случай в США произошел в 2014 году, когда при задержании погиб Эрик Гарнер. Тогда к Гарнеру также применили удушающий прием, после чего он несколько раз повторял, что задыхается. Таким образом, в США фраза "я задыхаюсь" стала лозунгом активистов, выступающих против насилия полицейских.

Спустя пару месяцев после инцидента с Гарнером произошло еще одно убийство полицейскими при задержании - правоохранители застрелили Майкла Брауна. После этого по всем штатам прокатились массовые акции протеста. В результате в Нью-Йорке 28-летний афроамериканец Измаил Бринсли застрелил двух полицейских и покончил жизнь самоубийство.

Согласно данным The Washington Post, за 2019 года в США полицейские убили более тысячи человек при задержании.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2016 году в штате Миннесота в США прошли массовые протесты из-за убийства афроамериканца Филанда Кастила - в результате столкновений пострадал как минимум 21 полицейский.