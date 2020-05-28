У США спалахнули протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва

В американському місті Міннеаполіс (штат Міннесота) в результаті масових протестів був застрелений один чоловік, поліція затримала підозрюванного. Протести в штаті почалися після того, як 25 травня поліцейські провели жорстоке затримання 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, після чого той помер.

Про це повідомляє CBS.Minnesota.

Так, в ніч на 28 травня в поліцію Міннеаполіса надійшло повідомлення про постріли на перетині вулиць Лейк-стріт і Блумінгтон-авеню. По прибуттю правоохоронці виявили чоловіка у тяжкому стані з вогнепальним пораненням. Він помер після того, як був доставлений в лікарню. У результаті був затриманий один підозрюваний у вбивстві.

Зазначимо, заворушення в Міннеаполісі тривають з понеділка, після інциденту з вбивством Джорджа Флойда. Як говориться у звіті поліцейських, Флойд чинив опір після того, як його машину зупинили правоохоронці.

На відео, які були опубліковані в мережі, видно, як один з поліцейських застосовує задушливий прийом до затриманого, поставивши йому коліно на шию. Під час затримання Флойд говорив, що не може дихати і просив його не вбивати. В результаті його в непритомному стані доставили в лікарню, де він згодом помер.

Згідно з даними поліції, Флойд помер в результаті нещасного медичного випадку при взаємодії з поліцією. Всі четверо поліцейських, які брали участь у затриманні, були звільнені зі служби. Справу почало розслідувати ФБР.

Фото: протести в Міннеаполісі (twitter.com/colocha.rachel)

Подібний випадок у США стався в 2014 році, коли під час затримання загинув Ерік Гарнер. Тоді до Гарнера також застосували задушливий прийом, після чого він кілька разів повторював, що задихається. Таким чином, в США фраза "я задихаюся" стала гаслом активістів, які виступають проти насильства поліцейських.

Через кілька місяців після інциденту з Гарнером сталося ще одне вбивство поліцейськими при затриманні - правоохоронці застрелили Майкла Брауна. Після цього по всіх штатах прокотилися масові акції протесту. В результаті в Нью-Йорку 28-річний афроамериканець Ізмаїл Бринсли застрелив двох поліцейських і покінчив життя самогубством.

Згідно з даними The Washington Post, за 2019 року у США поліцейські вбили понад тисячу осіб при затриманні.

Раніше РБК-Україна писало, що в 2016 році в штаті Міннесота в США пройшли масові протести через вбивство афроамериканця Филанда Кастила - в результаті зіткнень постраждав як мінімум 21 поліцейський.