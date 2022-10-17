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США враховуватимуть атаки іранських безпілотників в Україні у прийнятті рішень, - CNN

Фото: США враховуватимуть атаки іранських безпілотників в Україні у прийнятті рішень (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Адміністрація президента США Джо Байдена враховуватиме використання Росією іранських дронів-камікадзе. Це стосуватиметься планування та прийняття майбутніх рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляє видання, це рішення, зокрема, включає продовження обговорення питання про надання Україні систем протиповітряної оборони, що є головною потребою Києва на даному етапі війни, як неодноразово заявляли українські офіційні особи.

В останні дні президент США Джо Байден і високопосадовці США ясно дали зрозуміти, що США планують продовжувати постачати Україні різні системи ППО, включаючи прискорене постачання двох систем NASAMS.

"Адміністрація Байдена враховуватиме використання Росією цих смертоносних безпілотників у своїх майбутніх рішеннях та плануванні, оскільки це стосується допомоги Україні", - заявив виданню високопоставлений український чиновник.

Вранці 17 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе "Shahed-136", закупленими у Ірану. Вибухи було чути у Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про трьох загиблих, 4 поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Крім того, іранські дрони завдали ударів по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

Посольство США в України відреагувало на сьогоднішні удари Росії. Дипломати назвали атаки ганебними та відчайдушними.

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