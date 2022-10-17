США будут учитывать атаки иранских беспилотников в Украине в принятии решений, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена будет учитывать использование Россией иранских дронов-камикадзе. Это касается планирования и принятия будущих решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как сообщает издание, это решение, в частности, включает продолжение обсуждения вопроса о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны, являющихся главной потребностью Киева на данном этапе войны, как неоднократно заявляли украинские официальные лица.

В последние дни президент США Джо Байден и чиновники США ясно дали понять, что США планируют продолжать поставлять Украине разные системы ПВО, включая ускоренные поставки двух систем NASAMS.

"Администрация Байдена будет учитывать использование Россией этих смертоносных беспилотников в своих будущих решениях и планировании, поскольку это касается помощи Украине", - заявил высокопоставленный украинский чиновник.