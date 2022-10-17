Посольство США про сьогоднішні удари окупантів: відчайдушні та ганебні атаки Росії

Фото: посольство США відреагувало на сьогоднішні удари по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Посольство США в України відреагувало на сьогоднішні удари Росії. Дипломати назвали атаки ганебними та відчайдушними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства в Twitter.

"Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні. Американські дипломати зазначили, що захоплюються силою та стійкістю українського народу. Посольство запевнило, що США будуть допомагати України скільки необхідно.