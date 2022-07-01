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США впервые обошли Россию по экспорту газа в Европу

Фото: импорт газа в Европу из США впервые превысил российские поставки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В июне импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Европы впервые в истории превысил поставки с территории России. Это произошло из-за решения "Газпрома" сократить экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Международного энергетического агентства (IEA) Фатиха Бироля в Twitter.

Как отметил Бироль, недавнее резкое сокращение Россией поставок природного газа в ЕС привело к тому, что июнь стал первый месяцем в истории, когда ЕС импортирует больше СПГ из США, чем по трубопроводам из России.

"Падение российского предложения требует усилий по снижению спроса в ЕС, чтобы подготовиться к суровой зиме", - добавил Бироль.

Напомним, в июне "Газпром" почти вдвое уменьшил поставки газа в Европу. Как заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, своими действиями российская компания дестабилизирует рынок газа и пытается сорвать подготовку к отопительному сезону в ЕС.

По данным Совета экономического анализа Франции, полный запрет на импорт энергоресурсов из России может в среднем привести к потере валового национального дохода стран ЕС в размере 0,2-0,3%. Это составляет 100 евро на взрослого человека.

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