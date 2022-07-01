США впервые обошли Россию по экспорту газа в Европу

В июне импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Европы впервые в истории превысил поставки с территории России. Это произошло из-за решения "Газпрома" сократить экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Международного энергетического агентства (IEA) Фатиха Бироля в Twitter.

Как отметил Бироль, недавнее резкое сокращение Россией поставок природного газа в ЕС привело к тому, что июнь стал первый месяцем в истории, когда ЕС импортирует больше СПГ из США, чем по трубопроводам из России. "Падение российского предложения требует усилий по снижению спроса в ЕС, чтобы подготовиться к суровой зиме", - добавил Бироль.