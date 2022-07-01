США вперше обійшли Росію з експорту газу до Європи

У червні імпорт зрідженого природного газу (СПГ) з США в країни Європи вперше в історії перевищив поставки з території Росії. Це сталося через рішення "Газпрому" скоротити експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіха Біроля в Twitter.

Як зазначив Біроль, недавнє різке скорочення Росією поставок природного газу в ЄС призвело до того, що Червень став перший місяцем в історії, коли ЄС імпортує більше СПГ з США, ніж по трубопроводах з Росії. "Падіння російської пропозиції вимагає зусиль щодо зниження попиту в ЄС, щоб підготуватися до суворої зими", - додав Біроль.