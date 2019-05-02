США впервые испытали в бою истребители F-35A

Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции "Непоколебимая решимость" нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВВС США.



Этот удар был первым боевыи применением F-35A. Удар был нанесен 30 апреля. Атака была нацелена на сеть туннелей в горах Хамрин, где хранился арсенал боевиков.



F-35 - современный истребитель с технологией "стелс", снижающей заметность боевого самолета для радаров. Истребитель оснащен высокоточным оружием и средствами управления огнем. Ключевой производитель самолета, Lockheed Martin называет его универсальной машиной, которая сочетает экстремальную маневренность, сверхзвуковую скорость, возможность скрытного, незаметного для радаров полета и новейшие технологии. Всего существует три типа этого истребителя: наземный F-35A, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B и палубный F-35C.



Ранее сообщалось, что американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35B нанес первые в своей истории авиаудары в реальной боевой обстановке.

РБК-Украина писало, что в США успешно прошел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.