США вперше випробували в бою винищувачі F-35A

Два винищувачі американських Військово-повітряних сил (ВПС) F-35A Lightning II в рамках операції "Непохитна рішучість" завдали повітряного удару по іракському Ваді-Ашаю (Wadi Ashai) в підтримку дій об'єднаної оперативної групи в Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВВС США.



Цей удар був першим боевыи застосуванням F-35A. Удар був нанесений 30 квітня. Атака була націлена на мережу тунелів у горах Хамрин, де зберігався арсенал бойовиків.

F-35 - сучасний винищувач з технологією "стелс", що знижує помітність бойового літака для радарів. Винищувач оснащений високоточним зброєю і засобами управління вогнем. Ключовий виробник літака Lockheed Martin називає його універсальною машиною, яка поєднує екстремальну маневреність, надзвукову швидкість, можливість скритного, невидимого для радарів польоту і новітні технології. Всього існує три типи цього винищувача: наземний F-35A, винищувач з укороченим зльотом і вертикальною посадкою F-35B і палубний F-35C.



Раніше повідомлялося, що американський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління F-35B завдав перші у своїй історії авіаудари в реальній бойовій обстановці.

РБК-Україна писало, що в США успішно пройшов тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.