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США впервые грозит дефолт: что известно

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 11:56
США впервые грозит дефолт: что известно Фото: США впервые грозит дефолт (wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна

США могут вскоре пересечь "долговой потолок", стране грозит дефолт. Власти страны тогда не смогут осуществлять социальные выплаты и платить по долгам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NY Times.

Что произошло

Республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект о финансировании правительства и повышении потолка государственного долга. Если до 1 октября не будет поднят лимит госдолга, то США рискуют дефолтом. Демократам придется постараться избежать нависшей угрозы экономического бедствия, отмечает CNBC.

Угроза дефолта

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен 28 сентября направил письмо лидерам Конгресса, в котором предостерегает законодателей, что 18 октября США дойдет к "долговому потолку", что может привести к дефолту страны.

"Долговой потолок" - общая сумма средств, которую США могут "одолжить" на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживания госдолга и тому подобное.

18 октября у Штатов закончатся средства на такие выплаты. Едва ли не единственный выход из ситуации чтобы Конгресс предварительно снял ограничения привлечения средств.

Статус доллара под угрозой

Глава Минфина США предположила, что дефолт поставит под угрозу статус доллара, как мировой резервной валюты, что, по мнению демократов, станет подарком Китаю.

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