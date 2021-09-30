США вперше загрожує дефолт: що відомо

США можуть невдовзі перетнути "боргову стелю", країні загрожує дефолт. Влада країни тоді не зможе здійснювати соціальні виплати та сплачувати за боргами.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на NY Times.

Що сталось

Республіканці в Сенаті США заблокували законопроект про фінансування уряду і підвищення стелі державного боргу. Якщо до 1 жовтня не буде піднято ліміт держборгу, то США ризикують дефолтом. Демократам доведеться постаратися уникнути навислої загрози економічного лиха, відзначає CNBC.

Загроза дефолту

Голова Міністерства фінансів США Джанет Йеллен 28 вересня спрямувала листа лідерам Конгресу, в якому застерігає законодавців, що 18 жовтня США дійде до "боргової стелі", що може призвести до дефолту країни.

"Боргова стеля" - загальна сума коштів, яку США може "позичити" на виконання чинних державних зобов’язань, наприклад соціальних виплат, зарплат військовим, обслуговування держборгу тощо.

18 жовтня у Штатів закінчаться кошти на такі виплати. Чи не єдиний вихід з ситуації - аби Конгрес попередньо зняв обмеження залучення коштів.

Статус долара під загрозою

Голова Мінфіну США припустила, що дефолт поставить під загрозу статус долара, як світової резервної валюти, що, на думку демократів, стане подарунком Китаю.