США вперше заявили про зброю в космосі на тлі протистояння з РФ

Сполучені Штати вперше публічно підтвердили наявність зброї на орбіті Землі. Про її конкретні характеристики та час розміщення американські військові не повідомили, але заявили, що така система має захищати сили США від дій противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Міністр ВПС США Трой Мейнк заявив, що американські військові мають зброю для контролю космічного простору, розміщену безпосередньо на орбіті. Водночас глава ВПС США не став уточнювати, про який саме тип озброєння йдеться, скільки таких систем розміщено на орбіті або коли саме вони були запущені.

Мейнк пояснив рішення необхідністю реагувати на “еволюцію загроз”. Американські військові раніше заявляли про розвиток Росією та Китаєм програм, здатних атакувати або виводити з ладу супутники США у разі майбутнього конфлікту.

Супутники мають важливе значення для військових комунікацій, розвідки та навігації. Саме тому Вашингтон останніми роками приділяє дедалі більше уваги можливостям захисту власної космічної інфраструктури та протидії системам інших держав.

За даними BBC, адміністрація президента США Дональда Трампа також розглядає космічні можливості та ракети-перехоплювачі як важливу частину запланованої системи протиракетної оборони “Golden Dome”.

Яке озброєння розміщене на орбіті

Хоча точний характер американської системи залишається невідомим, у Space Force пояснювали, що поняття “контроль космічного простору” охоплює як оборонні, так і наступальні можливості.

Зокрема, йдеться про здатність порушувати роботу, послаблювати або, за необхідності, знищувати космічні можливості противника. Такі дії можуть здійснюватися як кінетичними, так і некінетичними засобами.

Що передбачає міжнародне право

Договір про космос 1967 року забороняє розміщення на орбіті ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення. Водночас він не містить загальної заборони на розміщення в космосі звичайних видів озброєння.

США, Росія та Китай протягом останніх років розвивають різні можливості для протидії супутникам одна одної. Вашингтон, зокрема, звинувачував Москву та Пекін у створенні й випробуванні систем, здатних загрожувати супутникам.

Космічні сили США були створені у 2019 році як окремий вид американських збройних сил. Спочатку їхню роль значною мірою пов'язували із захистом американських супутників та інших активів у космосі, однак нині Вашингтон відкрито говорить і про можливості для наступальних операцій.