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США впервые заявили об оружии в космосе на фоне противостояния с РФ

06:22 17.09.2026 Чт
3 мин
aimg Филипп Бойко
США впервые заявили об оружии в космосе на фоне противостояния с РФ Фото: космические силы США (Скриншот)
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США впервые публично подтвердили наличие оружия на орбите Земли. О конкретных характеристиках и времени размещения американские военные не сообщили, но заявили, что такая система должна защищать силы США от действий противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Министр ВВС США Трой Мэйнк заявил, что американские военные имеют оружие для контроля космического пространства, расположенное непосредственно на орбите. В то же время глава ВВС США не стал уточнять, о каком именно типе вооружения говорится, сколько таких систем размещено на орбите или когда именно они были запущены.

Мэйнк объяснил решение необходимостью реагировать на "эволюцию угроз". Американские военные ранее заявляли о развитии Россией и Китаем программ, способных атаковать или выводить из строя спутники США в случае предстоящего конфликта.

Спутники имеют большое значение для военных коммуникаций, разведки и навигации. Именно поэтому Вашингтон в последние годы уделяет все большее внимание возможностям защиты собственной космической инфраструктуры и противодействию системам других государств.

По данным BBC, администрация президента США Дональда Трампа также рассматривает космические возможности и ракеты-перехватчики как важную часть запланированной системы противоракетной обороны Golden Dome.

Какое вооружение расположено на орбите

Хотя точный характер американской системы остается неизвестным, в Space Force объяснялось, что понятие "контроль космического пространства" охватывает как оборонительные, так и наступательные возможности.

В частности, речь идет о способности нарушать работу, ослаблять или при необходимости уничтожать космические возможности противника. Такие действия могут производиться как кинетическими, так и некинетическими средствами.

Что предполагает международное право

Договор о космосе 1967 года запрещает размещение на орбите ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. В то же время, он не содержит общего запрета на размещение в космосе обычных видов вооружения.

США, Россия и Китай в последние годы развивают различные возможности для противодействия спутникам друг друга. Вашингтон, в частности, обвинял Москву и Пекин в разработке и испытании систем, способных угрожать спутникам.

Космические силы США были созданы в 2019 году как отдельный вид американских вооруженных сил. Изначально их роль в значительной степени связывалась с защитой американских спутников и других активов в космосе, однако в настоящее время Вашингтон открыто говорит и о возможностях наступательных операций.

Контекст новости

Ранее мы сообщали, что США будут следить за скоростными целями из космоса. Для этого подписан контракт с компанией Leonardo DRS для разработки космического сенсора, представляющего угрозы.

Активность в космической сфере нарастает и со стороны противников США: в августе 2026 года РБК-Украина сообщало о подготовке России к развертыванию собственной спутниковой сети "Рассвет".

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