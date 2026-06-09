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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

США вперше втратили бойовий вертоліт Apache за час війни з Іраном

12:02 09.06.2026 Вт
2 хв
Що відомо про долю пілотів?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: вертоліт Apache (Getty Images)

Поблизу Ормузької протоки розбився американський бойовий гелікоптер AH-64 Apache. Це перший випадок знищення цієї техніки з початку конфлікту з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

Аварія військового вертольота сталася у понеділок, 8 червня. Наразі триває розслідування обставин інциденту.

Точні причини падіння поки не встановлені - фахівці з'ясовують, чи сталася технічна несправність, чи гелікоптер міг бути збитий іранським вогнем. Також не виключаються інші непередбачувані проблеми.

"З 28 лютого, коли розпочалася війна, Ірану вдалося збити близько 30 безпілотників. Кілька винищувачів США також було втрачено внаслідок атак Ісламської Республіки та вогню по своїх. Однак це буде перший вертоліт Apache, знищений під час цього конфлікту", - наголошують журналісти.

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Президент США Дональд Трамп підтвердив факт аварії та повідомив про успішну рятувальну операцію.

"Пілоти в порядку, ніхто не постраждав", - наголосив він.

Глава Білого дому не надав додаткових деталей щодо обставин падіння, проте зазначив, що офіційна доповідь щодо інциденту буде оприлюднена наступного дня.

Нагадаємо, США витрачали на початку операції в Ірані близько півмільярда доларів на день. Сума збитків може виявитися ще вищою залежно від того, яка техніка знаходилася на американських об'єктах, які атакував Тегеран.

Зазначимо, віцепрезидент США Джей Ді Венс прямо заявив, що позиції Вашингтона та Єрусалима щодо Ірану можуть не збігатися. Для США ключовим пріоритетом залишається укладення ядерної угоди з Тегераном.

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Сполучені Штати АмерикиІранДональд ТрампОрмузька протока