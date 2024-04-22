США вперше розглядають можливість введення санкцій проти батальйонів ЦАХАЛу, - NYT

Лідери Ізраїлю, включаючи прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, назвали можливість застосування таких санкцій адміністрацією президента США Джо Байдена "вершиною абсурду та морального падіння". У дописі в соціальних мережах пан Нетаньяху заявив, що його уряд «буде діяти всіма засобами» проти будь-якого подібного кроку.

Можливе запровадження санкцій проти батальйону "Нецах Єгуда" та інших підпадає під так званий закон Ліхі 1997 року, який забороняє іноземним військовим підрозділам, звинуваченим у порушеннях прав людини, отримувати допомогу або навчання від США. У 2017 році такі ж санкції США наклали на український "Азов", який на той час був батальйоном у складі МВС. В "Азові" вважають це рішення безпідставним і закликають скасувати його.

"Нецах Єгуда", який в минулому звинувачували у насильстві проти палестинців на Західному березі річки Йордан, був заснований для ультраортодоксальних євреїв. Батальйон також залучив інших релігійних бійців, у тому числі крайніх націоналістів із руху поселенців на Західному березі.

Один із найкричущіших епізодів, приписуваних батальйону "Нецах Єгуда", пов’язаний із загибеллю 78-річного американця палестинського походження, якого члени підрозділу, за інформацією журналістів, затримали, зв’язали рот і наділи наручники під час нічного рейду на його село в січні 2022 року.

Розтин показав, що чоловік, Омар Абдельмаджед Асад, помер від серцевого нападу, викликаного стресом під час утримання. Розслідування ізраїльської військової системи правосуддя виявило помилки в поведінці солдатів.

Після розслідування до дисциплінарної відповідальності було притягнуто трьох командирів підрозділу. Але проти солдатів не було висунуто жодних кримінальних звинувачень, оскільки, як тоді заявили військові, не було знайдено причинно-наслідкового зв’язку між смертю пана Асада та недоліками в поведінці солдатів.

Член військового кабінету Нетаньяху та колишній командувач ЦАХАЛу Бенні Ганц сказав, що запровадження санкцій проти ізраїльських військових підрозділів створить "небезпечний прецедент".

Критика адміністрація Байдена на адресу Ізраїлю